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В Черкаській області 17-річний водій збив двох дітей: 9-річний хлопчик помер на місці

Альона Мазуренко Понеділок, 6 листопада 2023, 11:02
В Черкаській області 17-річний водій збив двох дітей: 9-річний хлопчик помер на місці
фото: поліція Черкаської області

У Шполі Черкаської області 17-річний водій наїхав на двох дітей, хлопчик загинув на місці, а його сестру госпіталізували.

Джерело: поліція Черкаської області

Дослівно: "Діти їхали на велосипеді, 17-річний кермувальник авто скоїв на них наїзд. 9-річний хлопчик помер на місці автопригоди, його сестричку госпіталізували".

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Деталі: ДТП сталася 5 листопада близько 12:00 години в місті Шпола Звенигородського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic, рухаючись вулицею Лозоватською, скоїв наїзд на двох дітей, 9 та 11 років, які їхали на велосипедах.

 

Внаслідок аварії, хлопчик помер на місці ще до приїзду медиків та поліції. 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Неповнолітні, водій та двоє пасажирів, не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Водія затримали. Триває досудове розслідування.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

 
 

Теми: ДТПЧеркаська область
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