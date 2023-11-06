"Плохие беженцы, поражение Украины, рука Запада": больше всего фейками Россия бомбит Польшу

Больше всего фейков среди стран Запада пропаганда государства-агрессора России направляет на Польшу.

Источник: старший аналитик VoxCheck Мирослава Маркова во время презентации исследования по распространению российской дезинформации в Европе, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "На первом месте среди европейских стран по количеству фейков, которые направляет Россия, в 2022 и 2023 году были и остаются польские медиа".

Реклама:

Детали: Маркова отметила, что сейчас в фокусе этих сообщений информация о том, что полякам не хватает ресурсов на предоставление им хорошей социальной помощи, потому что "все идет на украинцев".

Кроме этого, российские медиа выставляют украинских беженцев некультурной силой, которая не уважает поляков.

Кроме того, были зафиксированы сообщения о том, что поражение Украины очевидно и предсказуемо и все потраченные ресурсы на нашу страну фактически потеряны, поэтому не стоит их предоставлять.

ВИДЕО ДНЯ

На втором месте среди европейских стран, в которых больше всего распространяется пропаганда РФ, в 2023 году была Словакия, на третьем - Чехия, на четвертом - Венгрия, на пятом - Германия, на шестом - Италия.

В топе остаются три нарратива, которые аналитики обнаружили еще в 2022 году, и они продолжают только наслаиваться и увеличиваться рядом ложных сообщений.

Первый нарратив - якобы Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях.

"Сейчас очень сильно форсируется тема мирных переговоров. Якобы Россия выступает с многочисленными предложениями, а Украина и Запад их решительно отвергают только потому, что хотят продолжать войну", - сказала аналитик VoxCheck.

Второй нарратив - действия Украины и Запада заставили Россию начать войну. Третий нарратив - поддержка Украины больше вредит Западу чем России.

По словам Марковой, здесь речь идет о сообщениях, какие расходы выделяются на Украину и насколько это не полезно или вредно для страны. Отдельной аудитории внутри страны ближе свои проблемы, для них война не очень близко и истории о том, что страна могла бы больше тратить, например, на медицинскую систему, могут находить отклик, отметила аналитик.

Кроме того, распространенным нарративом является нарратив об украинских беженцах.

Также заметен тренд российской пропаганды - старые фейки не меняются новыми, а наслаиваются. Например, годами писали о западном оружии, что Украина его перепродает или отдает третьим странам, а сейчас сместился нарратив к тому, что все, что передают Украине, не является эффективным, или украинские военные не смогут его освоить.

Маркова отметила, что хуже всего дела с дезинформацией в тех странах, где сами политики прямо или косвенно поддерживают российские нарративы.

Прямая речь: "В Польше это проявлялось в последние месяцы перед выборами, в Словакии тоже во время предвыборных кампаний, в Венгрии уже годами у власти человек с пророссийскими взглядами. В результате даже достаточно качественные медиа все больше будут тиражировать нарративы российской пропаганды, поскольку они вынуждены или хотят цитировать своих лидеров".