"Погані біженці, поразка України, рука Заходу": найбільше фейками Росія бомбардує Польщу

Найбільше фейків серед країн Заходу пропаганда держави-агресора Росії спрямовує на Польщу.

Джерело: старша аналітикиня VoxCheck Мирослава Маркова під час презентації дослідження щодо поширення російської дезінформації у Європі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "На першому місці серед європейських країн щодо кількості фейків, які спрямовує Росія, у 2022 і 2023 році були і залишаються польські медіа".

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Деталі: Маркова зауважила, що зараз у фокусі цих повідомлень інформація про те, що полякам бракує ресурсів на надання їм гарної соціальної допомоги, тому що "все йде на українців".

Окрім цього, російські медіа виставляють українських біженців некультурною силою, яка не поважає поляків.

Крім того, були зафіксовані повідомлення про те, що поразка України очевидна і передбачувана і всі витрачені ресурси на нашу країну фактично змарновані, тому не варто їх надавати.

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На другому місці серед європейських країн, у яких найбільше поширюється пропаганда РФ, у 2023 році була Словаччина, на третьому - Чехія, на четвертому - Угорщина, на п'ятому - Німеччина, на шостому - Італія.

У топі залишаються три наративи, які аналітики виявили ще у 2022 році, і вони продовжують лише нашаровуватися і збільшуватися низкою неправдивих повідомлень.

Перший наратив - нібито Захід контролює України і використовує її у своїх цілях.

"Зараз дуже сильно форсується тема мирних перемовин. Нібито Росія виступає з численними пропозиціями, а Україна і Захід їх рішуче відкидають лише тому, що хочуть продовжувати війну", - сказала аналітикиня VoxCheck.

Другий наратив - дії України та Заходу змусили Росію розпочати війну. Третій наратив - підтримка України більше шкодить Заходу ніж Росії.

За словами Маркової, тут йдеться про повідомлення, які витрати виділяються на Україну і наскільки це не корисно або шкідливо для країни. Окремій аудиторії всередині країни ближчі свої проблеми, для них війна не дуже близько й історії про те, що країна б могла більше витрачати, наприклад, на медичну систему, можуть знаходити відгук, зауважила аналітикиня.

Крім того, розповсюдженим наративом є наратив щодо українських біженців.

Також помітний тренд російської пропаганди - старі фейки не змінюються новими, а нашаровуються. Наприклад, роками писали про західну зброю, що Україна її перепродає чи віддає третім країнам, а зараз змістився наратив до того, що все, що передають Україні, не є ефективним, або українські військові не зможуть його освоїти.

Маркова зазначила, що найгірші справи з дезінформацією у тих країнах, де самі політики прямо чи опосередковано підтримують російські наративи.

Пряма мова: "У Польщі це проявлялось в останні місяці перед виборами, у Словаччині теж під час передвиборчих кампаній, в Угорщині вже роками при владі людина з проросійськими поглядами. Унаслідок цього навіть досить якісні медіа все більше тиражуватимуть наративи російської пропаганди, оскільки вони змушені, або хочуть цитувати своїх лідерів".