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Кадыров назначил сына, избившего человека в СИЗО, в свою службу безопасности

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 11:33
Кадыров назначил сына, избившего человека в СИЗО, в свою службу безопасности
даудов с сыном кадырова, instagram

15-летнего Адама Кадырова назначили на "ответственную должность" в службу безопасности отца, главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: председатель парламента Чечни Магомед Даудов, The Insider

Прямая речь Даудова: "Адам на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа.

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Его отличают твердый, принципиальный характер, искреннее желание и стремление быть полезным для нашей республики и всего Отечества!".

Детали: Командир спецполка МВД по Чечне им. Ахмата Кадырова Замид Чалаев уточнил, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Напомним: Кадыров в 2022 году заявлял, якобы отправит своих троих 14-16-летних сыновей на войну в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

25 сентября в Telegram-канале Кадырова появился пост с видео, как его сын Адам избивает мужчину, арестованного за сожжение Корана в Волгограде.

Темы: КадыровРосcияпропагандаЧечня
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