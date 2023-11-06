За год до выборов Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов – опрос

Действующий президент США Джо Байден за год до выборов отстает от бывшего президента Дональда Трампа в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатов.

Источник: "Европейская правда", данные опроса, проведенного The New York Times и Исследовательским институтом Сиенского колледжа

Детали: Результаты показывают, что Байден проигрывает своему вероятному сопернику от республиканцев Трампу с разницей 4-10 процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

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По данным опроса, нынешний президент Соединенных Штатов опережает бывшего хозяина Белого дома только в Висконсине на два процентных пункта.

В ходе исследования респонденты со всеми уровнями дохода заявили, что политика Байдена навредила им лично, тогда как политика Трампа им помогла.

Согласно исследованию, две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.

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Избирателей также беспокоит преклонный возраст Байдена – 81 год. Подавляющее большинство респондентов -71% – считает, что Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом.

62% заявили, что Байдену не хватает "остроты ума", чтобы быть эффективным. В противовес этому только 39% электората в целом считают слишком старым Трампа, которому 77 лет.

С разницей 59% против 37% респонденты заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является самым большим разрывом в любом вопросе.

Предпочтение Трампу в экономических вопросах отдали как мужчины, так и женщины, с высшим образованием и без него, среди всех возрастных категорий и уровня доходов.

Напомним: