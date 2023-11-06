За год до выборов Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов – опрос
Действующий президент США Джо Байден за год до выборов отстает от бывшего президента Дональда Трампа в пяти из шести ключевых для результатов голосования штатов.
Источник: "Европейская правда", данные опроса, проведенного The New York Times и Исследовательским институтом Сиенского колледжа
Детали: Результаты показывают, что Байден проигрывает своему вероятному сопернику от республиканцев Трампу с разницей 4-10 процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.
По данным опроса, нынешний президент Соединенных Штатов опережает бывшего хозяина Белого дома только в Висконсине на два процентных пункта.
В ходе исследования респонденты со всеми уровнями дохода заявили, что политика Байдена навредила им лично, тогда как политика Трампа им помогла.
Согласно исследованию, две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.
Избирателей также беспокоит преклонный возраст Байдена – 81 год. Подавляющее большинство респондентов -71% – считает, что Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом.
62% заявили, что Байдену не хватает "остроты ума", чтобы быть эффективным. В противовес этому только 39% электората в целом считают слишком старым Трампа, которому 77 лет.
С разницей 59% против 37% респонденты заявили, что больше доверяют Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, что является самым большим разрывом в любом вопросе.
Предпочтение Трампу в экономических вопросах отдали как мужчины, так и женщины, с высшим образованием и без него, среди всех возрастных категорий и уровня доходов.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Байден в рейтинге политических симпатий на один процентный пункт опережает Трампа за год до выборов главы государства.
- Сентябрьский опрос показал, что большинство избирателей считали Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.
- Проведенный в июле опрос Pew Research Center показал, что почти половина американцев предпочли бы президента в возрасте до 60 лет.