Доктор наук, "творец" концепции "ННР" получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Экс-депутата Николаевского горсовета экс-преподавателя "Одесской юридической академии" Сергея Шубина признали виновным по 4 статьям Уголовного кодекса, в том числе за госизмену, и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Источник: СБУ, Николаевская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имя осужденного, но по данным УП, речь идет о Шубине, которого разоблачили и задержали в июне 2022 года.

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По указанию агрессора предатель собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений Вооруженных сил Украины, СБУ и Национальной полиции.

Впоследствии он получил задание разработать концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

По замыслу врага, захватчики хотели назначить руководителей этого псевдообразования, которые должны были обратиться к президенту РФ Путину с просьбой о "присоединении" Николаевщины к России.

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В случае создания фейковой "республики" российская военная разведка обещала своему агенту руководящую "должность" в рядах местной оккупационной администрации.

Для выполнения вражеского задания предатель подготовил фейковое "обоснование" для создания так называемой "ННР", которое планировал отправить на "согласование" в Москву.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили российского агента и поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали в начале лета 2022 года.

По материалам СБУ суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

Дословно спецслужба: "Как установило следствие, после окончания депутатства в горсовете еще до начала полномасштабного вторжения РФ он возглавил кафедру в Николаевском институте права Национального университета "Одесская юридическая академия".

Именно поэтому, согласно замыслу агрессора, в случае захвата региона предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку оккупантов и провозгласить о создании фейковой "ННР".

Дословно прокуратура: "По публичному обвинению Николаевской областной прокуратуры заведующий кафедрой одного из вузов г. Николаева, доктор наук государственного управления, кандидат политических наук признан виновным в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пособничестве государству-агрессору, изготовлении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины".