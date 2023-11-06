Нідерландські компанії, ймовірно, обходять санкції проти РФ за допомогою Туреччини

Деякі компанії з Нідерландів, ймовірно, обходять санкції Європейського Союзу проти Росії і експортують свою продукцію через Туреччину.

Джерело: NL Times, який цитує дані Служби статистики Нідерландів, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Статистика свідчить, що після запровадження санкцій проти РФ експорт нідерландської продукції до Росії зменшився, а експорт до Туреччини водночас аномально стрімко зріс.

Реклама:

У другому кварталі 2023 року нідерландський експорт до Росії склав 285 мільйонів євро, що на 63% нижче, ніж до повномасштабного вторгнення у 2021-му.

Водночас експорт продукції з Нідерландів до Туреччини й країн Євразійського економічного союзу (Казахстану, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Узбекистану) зріс на 42 та 75% відповідно.

Зокрема до Туреччини було поставлено нідерландських товарів, що підпадають під російські санкції, на 869 мільйонів євро – це на 91 відсоток більше, ніж двома роками раніше.

ВІДЕО ДНЯ

Служба статистики Нідерландів наводить конкретні приклади – зокрема офісну техніку. Росія у другому кварталі 2021 року була другим за розміром її покупцем. Після санкцій, у другому кварталі 2023-го, частка Туреччини в експорті нідерландського офісного приладдя раптово зросла з 3,5% до 10%, а вартість експорту склала 15 мільйонів євро.

Те ж стосується й, приміром, ваговозів та автобусів. У другому кварталі 2021 року частка Росії в експорті голландських вантажівок і автобусів становила 1,8% (11 мільйонів євро), а через два роки за цей же період їхній експорт до Туреччини збільшився з 0,5% до 3%.

Минулого місяця прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.