В Закарпатье почтили память погибших воинов 128 бригады
Понедельник, 6 ноября 2023, 22:41
В Ужгороде и Мукачево вечером 6 ноября собрались люди, чтобы почтить память погибших от удара россиян 3 ноября воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Источник: Ужгородский и Мукачевский городские советы в Facebook Чествование памяти погибших воинов 128 ОМБр
Дословно Мукачевский горсовет: "С лампадками и цветами люди пришли к памятной стеле защитникам по площади Кирилла и Мефодия.
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Священнослужители совершили заупокойный молебен. Почти павшим воинам сегодня отдали и в других городах и селах Закарпатья."
Предистория:
- Источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
- 6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.
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