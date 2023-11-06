В Закарпатье почтили память погибших воинов 128 бригады

В Ужгороде и Мукачево вечером 6 ноября собрались люди, чтобы почтить память погибших от удара россиян 3 ноября воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Источник: Ужгородский и Мукачевский городские советы в Facebook Чествование памяти погибших воинов 128 ОМБр

Дословно Мукачевский горсовет: "С лампадками и цветами люди пришли к памятной стеле защитникам по площади Кирилла и Мефодия.

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Священнослужители совершили заупокойный молебен. Почти павшим воинам сегодня отдали и в других городах и селах Закарпатья."

Чествование памяти погибших воинов 128 ОМБр Фото - Ужгородский горсовет

Чествование памяти погибших воинов 128 ОМБр Фото - Ужгородский горсовет

Чествование памяти погибших воинов 128 ОМБр Фото - Ужгородский горсовет

Чествование памяти погибших воинов 128 ОМБр Фото - Мукачевский горсовет

Чествование памяти погибших воинов 128 ОМБр Фото - Мукачевский горсовет

Предистория:

Источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.

6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.