Трамп не приедет в Украину по приглашению Зеленского из-за "конфликта интересов"

Бывший президент США Дональд Трамп решил не принимать приглашение Владимира Зеленского навестить Украину, потому что с ним сейчас ведет коммуникацию администрация Джо Байдена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Трампа американскому телеканалу Newsmax

Детали: "Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов", – таков полный комментарий экс-президента США.

Реклама:

В интервью телеканалу NBC, которое транслировалось накануне, Зеленский предложил приехать в Украину Дональду Трампу, который ранее заявил, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

В более давнем интервью Зеленский призвал Трампа публично поделиться своими мирными планами по быстрому прекращению развязанной Россией войны.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.