Трамп не приїде в Україну на запрошення Зеленського через "конфлікт інтересів"

Колишній президент США Дональд Трамп вирішив не приймати запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, тому що з ним зараз веде комунікацію адміністрація Джо Байдена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Трампа американському телеканалу Newsmax

Деталі: "Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів", – таким є повний коментар експрезидента США.

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В інтерв'ю телеканалу NBC, яке транслювалось напередодні, Зеленський запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.

У давнішому інтерв'ю Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.