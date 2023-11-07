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Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

Валентина РоманенкоВторник, 7 ноября 2023, 12:54
Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS
ЗРК NASAMS, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский на селекторе получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Провел ежедневный селектор.

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Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме".

Детали: Зеленский добавил, что заслушал сводку с фронта, в частности относительно боевых действий на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

Также присутствующие заслушали данные разведок о ситуации на временно оккупированных территориях, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности Украины отчиталась о своих контрразведывательных мероприятиях.

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Темы: ПВОЗеленскийвойна
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