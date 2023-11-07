Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS
Президент Владимир Зеленский на селекторе получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.
Источник: глава государства в Telegram
Прямая речь: "Провел ежедневный селектор.
Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме".
Детали: Зеленский добавил, что заслушал сводку с фронта, в частности относительно боевых действий на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.
Также присутствующие заслушали данные разведок о ситуации на временно оккупированных территориях, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности Украины отчиталась о своих контрразведывательных мероприятиях.