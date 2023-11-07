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Оккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 ноября 2023, 19:56
Оккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
Скрин из видео "Известия"

Оккупанты утверждают, что по центру Донецка нанесен ракетный удар, есть погибшие.

Источник: оккупационная администрация Донетчины, РИА Новости, анонимные Telegram-каналы

Детали: По словам оккупантов, около 16.25 по центральному Ворошиловскому району Донецка выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, по словам оккупантов, через 15 минут по городу было выпущено еще две ракеты из РСЗО.

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Российские пропагандистские СМИ заявляют, что всего в центре города было слышно "не менее трех-четырех прилетов".

Обновлено в 19:54: Гауляйтер Денис Пушилин вечером сообщил, что в результате удара в центре Донецка погибли 6 человек, еще 11 ранены. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры и здание Управления труда и социальной защиты населения.

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Темы: Донецкракетный ударвойнаоккупация
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