Оккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка

Оккупанты утверждают, что по центру Донецка нанесен ракетный удар, есть погибшие.

Источник: оккупационная администрация Донетчины, РИА Новости, анонимные Telegram-каналы

Детали: По словам оккупантов, около 16.25 по центральному Ворошиловскому району Донецка выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, по словам оккупантов, через 15 минут по городу было выпущено еще две ракеты из РСЗО.

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Окупанти заявляють про ракетний удар по Донецьку pic.twitter.com/RB7TomyGaN — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 7, 2023

Российские пропагандистские СМИ заявляют, что всего в центре города было слышно "не менее трех-четырех прилетов".

Обновлено в 19:54: Гауляйтер Денис Пушилин вечером сообщил, что в результате удара в центре Донецка погибли 6 человек, еще 11 ранены. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры и здание Управления труда и социальной защиты населения.

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