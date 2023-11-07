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Окупанти заявляють про ракетний удар по центру Донецька

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 листопада 2023, 19:56
Окупанти заявляють про ракетний удар по центру Донецька
Скрін з відео "Ізвестій"

Окупанти стверджують, що по центру Донецька завдано ракетного удару, є загиблі.

Джерело: окупаційна адміністрація Донеччини, РІА Новості, анонімні Telegram-канали, гауляйтер Денис Пушилін

Деталі: За словами окупантів, близько 16.25 по центральному Ворошиловському району Донецька випущено три ракети з реактивної системи залпового вогню. Крім того, за словами окупантів, через 15 хвилин по місту було випущено ще дві ракети з РСЗВ.

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Російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що загалом у центрі міста було чутно "не менше трьох-чотирьох прильотів".

Оновлено о 19:54: Гауляйтер Денис Пушилін увечері повідомив, що внаслідок удару в центрі Донецька загинуло 6 людей, ще 11 поранені. Пошкоджено чотири об'єкти цивільної інфраструктури та будівля Управління праці та соціального захисту населення.

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Теми: Донецькракетний ударвійнаокупація
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