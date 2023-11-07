Окупанти заявляють про ракетний удар по центру Донецька
Окупанти стверджують, що по центру Донецька завдано ракетного удару, є загиблі.
Джерело: окупаційна адміністрація Донеччини, РІА Новості, анонімні Telegram-канали, гауляйтер Денис Пушилін
Деталі: За словами окупантів, близько 16.25 по центральному Ворошиловському району Донецька випущено три ракети з реактивної системи залпового вогню. Крім того, за словами окупантів, через 15 хвилин по місту було випущено ще дві ракети з РСЗВ.
Окупанти заявляють про ракетний удар по Донецьку pic.twitter.com/RB7TomyGaN— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 7, 2023
Російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що загалом у центрі міста було чутно "не менше трьох-чотирьох прильотів".
Оновлено о 19:54: Гауляйтер Денис Пушилін увечері повідомив, що внаслідок удару в центрі Донецька загинуло 6 людей, ще 11 поранені. Пошкоджено чотири об'єкти цивільної інфраструктури та будівля Управління праці та соціального захисту населення.
Ще наслідки обстрілу Донецька pic.twitter.com/wls8aQgUyK— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 7, 2023