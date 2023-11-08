Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп США опроверг обсуждение с Украиной "мирных" переговоров с РФ

"Украинская правда", "Европейская правда"Среда, 8 ноября 2023, 01:30
Госдеп США опроверг обсуждение с Украиной мирных переговоров с РФ
Табличка возле здания Госдепа в Вашингтоне. фото иллюстративное: getty images

Представитель Государственного департамента Штатов Ведант Патель опроверг сообщения в СМИ о якобы обсуждении американской и европейской стороны с Украиной начала "мирных" переговоров с Россией.

Источник: Патель на брифинге во вторник, цитирует "Европейская правда"

Детали: Заместитель представителя внешнеполитического ведомства США отметил, что решение о любых переговорах с Россией должна принимать Украина.

Реклама:

"Как мы ранее неоднократно и говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами "формулы мира", по которой уже состоялся ряд встреч", – сказал он.

По словам Пателя, "и дальше совершенно понятно, что в Кремле нет никакой заинтересованности в завершении этой войны путем переговоров".

"И мы преданы обязательству поддерживать наших украинских партнеров", – подытожил представитель Госдепа.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ. По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию неправдивой.

Темы: СШАРосcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
США
Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины
У Байдена призвали Конгресс поддержать бюджетную помощь Украине почти на $12 млрд
США отрицают, что говорили Ирану о попытке прекратить огонь в Газе
Последние новости
06:54
Россия хочет начать производство новой авиабомбы – росСМИ
06:42
Аналитики: Кремль может использовать Приднестровье, чтобы заблокировать зерновой коридор
05:48
Минобороны РФ заявило о перехвате украинских БпЛА над тремя областями
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
Все новости...
Реклама: