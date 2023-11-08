ISW проанализировал последствия удара по кораблю в Керчи

ВСУ поразили корабль РФ "Аскольд" на заводе в Керчи, скриншот из видео, опубликованного в Telegram "Крымский ветер"

Аналитики Института изучения войны отметили, что удар по кораблю "Аскольд" в Керчи нанес ему "значительные повреждения" и вывел его из строя "в обозримом будущем".

Источник: ISW

Детали: Эксперты отмечают, что украинский удар по российскому судостроительному заводу в Керчи в оккупированном Крыму 4 ноября нанес значительные повреждения кораблю Черноморского флота России.

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Они добавляют: российские и украинские источники опубликовали 7 ноября фотографии, на которых видны значительные повреждения корабля "Аскольд" класса "Каракурт", которые, вероятно, сделают его непригодным к эксплуатации в обозримом будущем.

По оценкам ISW, украинские силы проводят кампанию по перекрытию российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего объектов ЧФ РФ, с июня 2023 года, чтобы снизить способность оккупантов использовать Крым как плацдарм и тыл для российских операций на юге Украины.

Напомним: Британская разведка считает, что удар по кораблю в Керчи может заставить Россию подвинуть флот еще дальше.

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