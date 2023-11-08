ISW проанализировал последствия удара по кораблю в Керчи
Аналитики Института изучения войны отметили, что удар по кораблю "Аскольд" в Керчи нанес ему "значительные повреждения" и вывел его из строя "в обозримом будущем".
Источник: ISW
Детали: Эксперты отмечают, что украинский удар по российскому судостроительному заводу в Керчи в оккупированном Крыму 4 ноября нанес значительные повреждения кораблю Черноморского флота России.
Они добавляют: российские и украинские источники опубликовали 7 ноября фотографии, на которых видны значительные повреждения корабля "Аскольд" класса "Каракурт", которые, вероятно, сделают его непригодным к эксплуатации в обозримом будущем.
По оценкам ISW, украинские силы проводят кампанию по перекрытию российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего объектов ЧФ РФ, с июня 2023 года, чтобы снизить способность оккупантов использовать Крым как плацдарм и тыл для российских операций на юге Украины.
Напомним: Британская разведка считает, что удар по кораблю в Керчи может заставить Россию подвинуть флот еще дальше.
Предыстория:
- 4 ноября в аннексированном Крыму раздавались взрывы. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
- Вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
- Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
- На спутниковых снимках за 5 ноября заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.
- Также в сети воявились фото уничтоженного ракетоносителя "Аскольд".