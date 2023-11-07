Удар по кораблю в Керчи может вынудить Россию подвинуть флот еще дальше – британская разведка

ВСУ поразили корабль РФ "Аскольд" на заводе в Керчи, скриншот из видео, опубликованного в Telegram "Крымский ветер"

Самый дальний удар, нанесенный Украиной в оккупированном Россией Крыму, в результате которого был поврежден корабль "Аскольд", может заставить РФ передислоцировать свой флот дальше от линии фронта.

Источник: сводка разведки Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине от 7 ноября

Дословно: "По сообщениям украинских и российских источников, 4 ноября 2023 года новопостроенный корвет ВМФ России почти наверняка был поврежден в результате удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

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Корабль "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав российского флота. Этот инцидент произошел дальше на восток в Крыму, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальних ударов.

Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше от линии фронта, что задержит поставки новых кораблей".

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