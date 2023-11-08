На фронте произошло 45 боевых столкновений – сводка

За минувшие сутки на фронте Силы обороны имели 45 боевых столкновений с врагом.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 6 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, где защитники отбили 6 атак противника.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак оккупантов у Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Защитники держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где наши защитники отбили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.