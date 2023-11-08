Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: на фронте за сутки произошло 57 боевых столкновений

Татьяна ОлейникСреда, 8 ноября 2023, 19:23
Генштаб: на фронте за сутки произошло 57 боевых столкновений
Фото - командование объединенных сил ВСУ

В течение суток на фронте произошло 57 боевых столкновений, Россия нанесла 2 ракетных и 30 авиационных ударов, 59 раз обстреляла из РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 8 ноября

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Реклама:

Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника".

Детали: На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 22 атаки противника в районах Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 11 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации совершил 15 безуспешных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Темы: Генштаббоевые действияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правоохранители арестовали имущество семьи Гринкевичей

У России есть дефицит оружия, поэтому паузы им давать нельзя − Зеленский

НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера

СМИ: Белый дом поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет

фото Зеленский приехал в Эстонию

Все новости...
Генштаб
Силы обороны поразили 16 районов скопления врага – сводка
Силы обороны уничтожили 780 захватчиков и 29 артсистем врага за сутки
На фронте произошло 45 боевых столкновений – сводка
Последние новости
12:53
НБУ предлагает обсудить возможность ограничить некритический импорт дополнительным налогообложением
12:41
У Шмыгаля отреагировали на протокол НАПК: Премьер не разглашал информации
12:34
В Украине обновили правила маркировки пачек сигарет: что изменилось
12:30
ВВП Украины вырос более чем на 5% в 2023 году - НБУ
12:24
Зеленский: Поддержка населением РФ войны против Украины не растет
12:22
Эстония предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи в течение трех лет
12:17
Повышение цен электроэнергию повлекло рост коммунальных тарифов почти на 13% - Госстат
12:13
Правоохранители арестовали имущество семьи Гринкевичей
12:11
"Там дети не учатся давно": педагоги из Львова собрали более 1 млн грн для лицея прифронтового города
12:07
Google сократит сотни должностей в нескольких командах компании
Все новости...
Реклама: