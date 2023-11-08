Генштаб: на фронте за сутки произошло 57 боевых столкновений

В течение суток на фронте произошло 57 боевых столкновений, Россия нанесла 2 ракетных и 30 авиационных ударов, 59 раз обстреляла из РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 8 ноября

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника".

Детали: На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области.

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На Бахмутском направлении наши защитники отразили 22 атаки противника в районах Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 11 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации совершил 15 безуспешных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.