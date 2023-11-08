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Силы обороны уничтожили 780 захватчиков и 29 артсистем врага за сутки

Ирина БалачукСреда, 8 ноября 2023, 08:04
Силы обороны уничтожили 780 захватчиков и 29 артсистем врага за сутки
Фото из Facebook 3 отдельной штурмовой бригады

ВСУ продолжают уничтожать врага на украинской земле − только за минувшие сутки ликвидировали 780 оккупантов, 29 вражеских артиллерийских систем, 22 ББМ и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 307 640 (+780) человек,
  • танков − 5 301 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 996 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 7 439 (+29) ед,
  • РСЗО − 872 (+3) ед,
  • средств ПВО − 572 (+2) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 567 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 814 (+47) ед,
  • специальной техники − 1 054 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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