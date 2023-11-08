Силы обороны уничтожили 780 захватчиков и 29 артсистем врага за сутки
Среда, 8 ноября 2023, 08:04
ВСУ продолжают уничтожать врага на украинской земле − только за минувшие сутки ликвидировали 780 оккупантов, 29 вражеских артиллерийских систем, 22 ББМ и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 307 640 (+780) человек,
- танков − 5 301 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 9 996 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 7 439 (+29) ед,
- РСЗО − 872 (+3) ед,
- средств ПВО − 572 (+2) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 567 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 814 (+47) ед,
- специальной техники − 1 054 (+5) ед.
Данные уточняются.