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Байден просил Нетаньяху приостановить операцию в Газе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 11:31
Байден просил Нетаньяху приостановить операцию в Газе
Джо Байден, Биньямина Нетаньяху, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что во время телефонного разговора в понедельник попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о паузе в боевых действиях в секторе Газа.

Источник: Reuters, не приводя цитат, передает "Европейская правда"

Детали: Представитель Белого дома ранее сообщил, что во время разговора Байдена с Нетаньяху в понедельник лидеры двух стран обсудили возможность "тактических пауз" в боевых действиях в секторе Газа по гуманитарным соображениям, а также возможное освобождение заложников.

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В то же время вице-президент США Камала Харрис во вторник в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подчеркнула важность защиты жизни мирных жителей сектора Газа и соблюдения международного гуманитарного права.

Что предшествовало:

  • Перед этим госсекретарь США не согласился с призывами Иордании и Египта убедить Израиль прекратить огонь в секторе Газы.
  • Во время визита в Израиль Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как это осуществляют, и гражданское население в Газе должно быть защищено.
  • По информации СМИ, США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.

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Темы: БайденИзраильСектор Газа
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