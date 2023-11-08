Байден просив Нетаньягу призупинити операцію у Газі

Президент США Джо Байден заявив, що під час телефонної розмови у понеділок попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про паузу в бойових діях у секторі Гази.

Джерело: Reuters, не наводячи цитат, передає "Європейська правда"

Деталі: Речник Білого дому раніше повідомив, що під час розмови Байдена з Нетаньягу в понеділок лідери двох країн обговорили можливість "тактичних пауз" у бойових діях в секторі Гази з гуманітарних міркувань, а також можливе звільнення заручників.

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Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс у вівторок у розмові з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом наголосила на важливості захисту життя мирних жителів сектору Гази та дотримання міжнародного гуманітарного права.

Що було раніше:

Перед цим Сполучені Штати заперечили заяви Ірану, нібито американські посадовці надсилали Тегерану повідомлення про свої спроби домогтися від Ізраїлю припинити вогонь в секторі Гази.

Перед цим держсекретар США не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Під час візиту до Ізраїлю Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як той це робить, і цивільне населення в Газі має бути захищене.

За інформацією ЗМІ, США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.