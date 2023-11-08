Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден просив Нетаньягу призупинити операцію у Газі

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 11:31
Байден просив Нетаньягу призупинити операцію у Газі
Джо Байден, Біньямін Нетаньягу, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що під час телефонної розмови у понеділок попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про паузу в бойових діях у секторі Гази.

Джерело: Reuters, не наводячи цитат, передає "Європейська правда"

Деталі: Речник Білого дому раніше повідомив, що під час розмови Байдена з Нетаньягу в понеділок лідери двох країн обговорили можливість "тактичних пауз" у бойових діях в секторі Гази з гуманітарних міркувань, а також можливе звільнення заручників.

Реклама:

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс у вівторок у розмові з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом наголосила на важливості захисту життя мирних жителів сектору Гази та дотримання міжнародного гуманітарного права.

Що було раніше:

  • Перед цим Сполучені Штати заперечили заяви Ірану, нібито американські посадовці надсилали Тегерану повідомлення про свої спроби домогтися від Ізраїлю припинити вогонь в секторі Гази.
  • Перед цим держсекретар США не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.
  • Під час візиту до Ізраїлю Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як той це робить, і цивільне населення в Газі має бути захищене.
  • За інформацією ЗМІ, США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

фото Зеленський приїхав в Естонію

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Усі новини...
Байден
Байден і Сі планують зустріч у Сан-Франциско в листопаді − ЗМІ
Трамп не приїде в Україну на запрошення Зеленського через "конфлікт інтересів"
За рік до виборів Трамп випереджає Байдена в п'яти з шести ключових штатів – опитування
Останні новини
09:59
У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
09:57
Вчені з'ясували, чи були у наших предків гени розсіяного склерозу та шизофренії
09:51
Bloomberg: Президент Румунії зацікавився посадою глави Євроради
09:44
Безпілотник вночі пошкодив насосну станцію в російській Калузі
09:32
ЗМІ: Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
09:22
Частка російського алюмінію на складах Британії зросла до 90%
09:18
Глава МЗС Литви заявив, що його не запросили на зустріч із Зеленським
09:03
Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет
08:59
фото Ракетний удар росіян по Харкову: серед постраждалих громадяни Туреччини і Грузії
08:31
Прем’єр Іспанії ледь не провалив важливе голосування в парламенті через каталонських союзників
Усі новини...
Реклама: