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В Киеве столкнулись две маршрутки: 7 пострадавших

Валентина РоманенкоСреда, 8 ноября 2023, 13:16
В Киеве столкнулись две маршрутки: 7 пострадавших
фото полиции

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршрутных автобусов.

Источник: полиция Киева

Детали: По предварительной информации, травмированы 7 пассажиров обоих транспортных средств, двое из них госпитализированы в больницу.

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В среду 8 ноября около 12.00 часов в полицию поступила информация о ДТП, которое произошло на Берестейском проспекте. По вызову выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, патрульные полицейские и врачи.

 

Предварительно установлено, что на дороге из-за не определения первоочередности проезда произошло столкновение двух общественных транспортных средств.

В результате ДТП пострадали 7 пассажиров, двое из которых госпитализированы.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители работают на месте происшествия, решается вопрос о правовой квалификации.

Темы: ДТПКиевполиция
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