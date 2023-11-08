В Киеве столкнулись две маршрутки: 7 пострадавших
Столичные полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршрутных автобусов.
Источник: полиция Киева
Детали: По предварительной информации, травмированы 7 пассажиров обоих транспортных средств, двое из них госпитализированы в больницу.
В среду 8 ноября около 12.00 часов в полицию поступила информация о ДТП, которое произошло на Берестейском проспекте. По вызову выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, патрульные полицейские и врачи.
Предварительно установлено, что на дороге из-за не определения первоочередности проезда произошло столкновение двух общественных транспортных средств.
В результате ДТП пострадали 7 пассажиров, двое из которых госпитализированы.
Правоохранители работают на месте происшествия, решается вопрос о правовой квалификации.