У Києві зіткнулися дві маршрутки: 7 потерпілих

Столичні поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі двох маршрутних автобусів.

Джерело: поліція Києва

Деталі: За попередньою інформацією, травмовано 7 пасажирів обох транспортних засобів, двох із них госпіталізовано до лікарні.

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У середу 8 листопада близько 12.00 години до поліції надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті. За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо встановлено, що на дорозі через не визначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів.

Внаслідок автопригоди постраждало 7 пасажирів, двох з яких шпиталізували.

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Правоохоронці працюють на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.