Следствие рассматривает 4 версии гибели помощника Залужного: ГБР назвало основную

Государственное бюро расследований рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.

Источник: советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В уголовном производстве сейчас выдвинуты 4 возможные версии указанных событий. Основная версия - несчастный случай, произошедший в результате неосторожного обращения со взрывным устройством.

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Вторая версия, которую рассматривает следствие - умышленное убийство, завершенное покушение на убийство членов его семьи, завуалированные под непредумышленное убийство или несчастный случай, по заказу спецслужб России с целью дестабилизации военно-политической ситуации в Украине.

Еще одна версия - умышленное убийство Частякова, совершенное на почве неприязненных отношений (могла быть месть или ревность со стороны коллег по службе).

Четвертая версия - совершение покушения на умышленное убийство другого, чем Частяков военного должностного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ".

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Детали: На уточняющий вопрос Сапьян повторила, что основной является версия трагического случая.

По делу назначен ряд экспертиз.

Советник отметила, что это уголовное производство, как и ряд других, находится на особом контроле руководства ГБР.

Что предшествовало: Прокуратура определила, что расследовать гибель помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова от взрыва гранаты будет Государственное бюро расследований.

В пресс-службе ГБР "Украинской правде" отметили, что в квалификации производства (открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины) добавилась еще одна статья (ч.4 ст. 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения").

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