Россияне снова обстреляли Херсон: мужчина оказался в больнице

В результате очередного российского обстрела Херсона 8 ноября по крайней мере один человек получил травмы.

Источник: Херсонская областная прокуратура, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно прокуратура: "Около 15:35 российские войска из артиллерии в очередной раз обстреляли город Херсон, травмирован мужчина. Он госпитализирован.

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Повреждены жилые дома, автотранспорт".

Детали: Прокудин уточняет, что ранен 56-летний мужчина.

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фото прокуратуры

Кроме того, в 12:30 с помощью дрона враг поразил "Пункт незламности" в Бериславском районе. Пострадавших в результате этой атаки нет.

Также по данным следствия, 8 ноября около 13:30 в селе Широкая Балка ранения получил местный житель, который пас скот. Мужчина наступил на мину, которую оставили после себя российские военные. Пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.