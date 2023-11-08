В Украине назначат советника США по инфраструктурным проектам

В Украине появится советник Соединенных Штатов по инфраструктурным проектам в рамках восстановления, на этот пост назначат Роберта Меринера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра транспорта США Пита Буттиджеджа во время визита в Киев

Детали: Буттиджедж прибыл в украинскую столицу поездом утром 8 ноября и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама:

Happy to welcome @SecretaryPete to Ukraine. Our message today is clear: the United States supports Ukraine and the Ukrainian people. pic.twitter.com/zVNXiKpt7b — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 8, 2023

Министр рассказал, что его визит связан с назначением советника США по инфраструктурным вопросам, который будет работать в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

"Этот советник будет базироваться в Киеве, чтобы оказывать техническую поддержку в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению страны. Это один из множества способов, как США продолжают поддерживать украинский народ в долгосрочной перспективе и обеспечивать соединенность Украины с миром", – рассказал Буттиджедж.

В коммюнике Министерства транспорта США о визите детализировали, что этим советником станет Роберт Мэринер.

Мэринер выполнял инженерные проекты для Воздушных сил и Военно-морского флота США и много десятилетий работал в различных проектах в сфере транспорта. Среди прочего, он был советником по транспортным вопросам при посольстве США в Кабуле.

Напомним, в сентябре США назначили спецпредставителя по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, полномочия которой охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер "Европейской правде": "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".