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В Украине назначат советника США по инфраструктурным проектам

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 20:13
В Украине назначат советника США по инфраструктурным проектам
иллюстративное фото - getty images

В Украине появится советник Соединенных Штатов по инфраструктурным проектам в рамках восстановления, на этот пост назначат Роберта Меринера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра транспорта США Пита Буттиджеджа во время визита в Киев

Детали: Буттиджедж прибыл в украинскую столицу поездом утром 8 ноября и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Министр рассказал, что его визит связан с назначением советника США по инфраструктурным вопросам, который будет работать в Киеве.

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"Этот советник будет базироваться в Киеве, чтобы оказывать техническую поддержку в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению страны. Это один из множества способов, как США продолжают поддерживать украинский народ в долгосрочной перспективе и обеспечивать соединенность Украины с миром", – рассказал Буттиджедж.

В коммюнике Министерства транспорта США о визите детализировали, что этим советником станет Роберт Мэринер.

Мэринер выполнял инженерные проекты для Воздушных сил и Военно-морского флота США и много десятилетий работал в различных проектах в сфере транспорта. Среди прочего, он был советником по транспортным вопросам при посольстве США в Кабуле.

Напомним, в сентябре США назначили спецпредставителя по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, полномочия которой охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер "Европейской правде": "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".

Темы: СШАпомощь Украине
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