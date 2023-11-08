В Україні призначать радника США з інфраструктурних проєктів

В Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра транспорту США Піта Буттіджеджа під час візиту до Києва

Деталі: Буттіджедж прибув до української столиці потягом вранці 8 листопада та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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Happy to welcome @SecretaryPete to Ukraine. Our message today is clear: the United States supports Ukraine and the Ukrainian people. pic.twitter.com/zVNXiKpt7b — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 8, 2023

Міністр розповів, що його візит пов’язаний із призначенням радника США з інфраструктурних питань, який працюватиме у Києві.

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From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

"Цей радник буде базуватися у Києві, щоб надавати технічну підтримку у реалізації проєктів у рамках зусиль для відбудови країни. Це один з безлічі способів, як США продовжують підтримувати український народ у довгостроковій перспективі та забезпечувати сполученість України зі світом", – розповів Буттіджедж.

У комюніке Міністерства транспорту США про візит деталізували, що цим радником стане Роберт Мерінер.

Мерінер виконував інженерні проєкти для Повітряних сил і Військово-морського флоту США та багато десятиліть працював у різних проєктах у сфері транспорту. Серед іншого, він був радником з транспортних питань при посольстві США у Кабулі.

Нагадаємо, у вересні США призначили спецпредставницю з питань відбудови України Пенні Пріцкер, повноваження якої охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

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