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В Україні призначать радника США з інфраструктурних проєктів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 20:13
В Україні призначать радника США з інфраструктурних проєктів
ілюстративне фото - getty images

В Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра транспорту США Піта Буттіджеджа під час візиту до Києва 

Деталі: Буттіджедж прибув до української столиці потягом вранці 8 листопада та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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Міністр розповів, що його візит пов’язаний із призначенням радника США з інфраструктурних питань, який працюватиме у Києві.

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"Цей радник буде базуватися у Києві, щоб надавати технічну підтримку у реалізації проєктів у рамках зусиль для відбудови країни. Це один з безлічі способів, як США продовжують підтримувати український народ у довгостроковій перспективі та забезпечувати сполученість України зі світом", – розповів Буттіджедж. 

У комюніке Міністерства транспорту США про візит деталізували, що цим радником стане Роберт Мерінер. 

Мерінер виконував інженерні проєкти для Повітряних сил і Військово-морського флоту США та багато десятиліть працював у різних проєктах у сфері транспорту. Серед іншого, він був радником з транспортних питань при посольстві США у Кабулі.

Нагадаємо, у вересні США призначили спецпредставницю з питань відбудови України Пенні Пріцкер, повноваження якої охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Читайте також інтерв'ю Пріцкер "Європейській правді": "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ".

Теми: СШАдопомога Україні
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