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Зеленский: Украина уже подготовилась к решению Евросовета по переговорам

Татьяна ОлейникСреда, 8 ноября 2023, 23:07
Зеленский: Украина уже подготовилась к решению Евросовета по переговорам
фото - оп

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает решения Европейского совета в декабре по поводу переговоров и уже подготовилась к нему.

Источник: обращение президента 8 ноября

Прямая речь: "Сейчас мы ожидаем решения Европейского совета в декабре по поводу переговоров, и мы уже подготовились к этому решению. Украина выполняет свою часть работы. Это наш топовый приоритет. И я благодарен всем в нашем государстве, кто помогает этой нашей работе.

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Конечно, уже понимаем, какие наши шаги нужны дальше, чтобы двигаться уже после решения Европейского совета и приближать ключевую цель – само вступление нашего государства в ЕС".

Детали: Также Зеленский сообщил, что подписал указ о подготовке переговорного процесса с Европейским Союзом с четкими пунктами и поручениями.

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Темы: ЗеленскийЕС
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