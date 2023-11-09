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Израильские спецслужбы заявили о предотвращении теракта "Хезболлы" в Бразилии

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 01:44
Израильские спецслужбы заявили о предотвращении теракта Хезболлы в Бразилии
иллюстративное фото EPA

Израильская разведывательная служба Моссад совместно с бразильскими спецслужбами безопасности предотвратила нападение на евреев в Бразилии, запланированное поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла".

Источник: Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Детали: Как отмечается, федеральная полиция Бразилии заявила, что арестовала двух неназванных лиц по обвинению в терроризме в Сан-Паулу.

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Моссад поблагодарил бразильские спецслужбы за сотрудничество в предотвращении теракта.

"Бразильские службы безопасности вместе с Моссадом и... другими международными службами безопасности и правоохранительными органами сорвали террористическую атаку в Бразилии, которая была спланирована террористической организацией "Хезболла", управляемой и финансируемой иранским режимом", – говорится в сообщении.

Моссад заявил, что "террористическая ячейка ... была управляема "Хезболлой" с целью совершения нападения на израильские и еврейские объекты в Бразилии".

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Справка: "Хезболла" – ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю организацию безопасности "Хезболлы".

Она почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

Темы: БразилиятерроризмИзраиль
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