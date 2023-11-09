Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.
Источник: пресс-служба ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.
Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.
Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов".
Детали: По данным источника УП, речь идет об Олеге Тимченко.
Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
По данным "Украинской правды", сторона обвинения будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого.
Что предшествовало: Государственное бюро расследований сообщило, что рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.
Предыстория:
- Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечает, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- По данным МВД, мужчина, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.