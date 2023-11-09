Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.

Источник: пресс-служба ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.

Реклама:

Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.

Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов".

Детали: По данным источника УП, речь идет об Олеге Тимченко.

ВИДЕО ДНЯ

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

По данным "Украинской правды", сторона обвинения будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований сообщило, что рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.

Предыстория: