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Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 11:31
Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.

Источник: пресс-служба ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.

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Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.

Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов".

Детали: По данным источника УП, речь идет об Олеге Тимченко.

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Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

По данным "Украинской правды", сторона обвинения будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований сообщило, что рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.

Предыстория: 

  • Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
  • Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
  • Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
  • Собеседник УП в Генштабе отмечает, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • По данным МВД, мужчина, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.

Темы: Залужныйчрезвычайное происшествиеКиевская областьГБР
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