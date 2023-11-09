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Незаконный пакет услуг для "исследователей Тисы": разоблачена схема трансфера уклонистов

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 17:17
Незаконный пакет услуг для исследователей Тисы: разоблачена схема трансфера уклонистов
фото ГПСУ

Жители Закарпатской области за 3000 долларов США предлагали мужчинам призывного возраста выехать в страны ЕС. Полицейские и пограничники задержали трех подозреваемых.

Источник: Департамент стратегических расследований НПУ, Госпогранслужба, специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Организовал незаконный трансфер ранее судимый 57-летний житель Раховщины со связями в криминальном кругу. Он подыскивал лиц, желающих незаконно выехать за пределы Украины в обход официальных пунктов пропуска.

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Для функционирования миграционного "бизнеса" привлек в качестве сообщников нескольких местных жителей. Каждый из фигурантов отвечал за свое направление: переговоры, перевозки уклонистов к так называемой перевалочной базе, сопровождение к месту незаконного пересечения, инструктаж и предоставление спецкостюма для пересечения границы, отмечают в полиции.

 
фото полиции

Мужчинам выдавали гидрокостюм, в котором они переплывали к границе Румынии. Вещи пловцов один из участников преступной группы в дальнейшем переправлял их владельцу. За свои услуги дельцы брали 3000 долларов США.

 
фото гпсу

7 ноября полицейские совместно с работниками 27-го пограничного отряда задержали трех фигурантов во время подготовки уклониста к незаконному пересечению границы на расстоянии 500 метров до госграницы.

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По замыслу дельцов, пересекать границу их "клиент" должен был по реке Тиса, глубина которой на сегодняшний день достигает четырех метров, отмечают в ГПСУ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Темы: уклонистыПограничная службаЗакарпатьеполиция
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