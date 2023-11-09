Незаконний пакет послуг для "дослідників Тиси" з гідрокостюмом: викрито схему трансферу ухилянтів

Мешканці Закарпатської області за 3000 доларів США пропонували чоловікам призовного віку виїхати до країн ЄС. Поліцейські та прикордонники затримали трьох підозрюваних.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань НПУ, Держприкордонслужба, спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону

Деталі: Організував незаконний трансфер раніше судимий 57-річний мешканець Рахівщини зі зв’язками у кримінальному колі. Він підшуковував осіб, охочих незаконно виїхати за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску.

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Для функціонування міграційного "бізнесу" залучив як спільників кількох місцевих мешканців. Кожен із фігурантів відповідав за свій напрямок: перемовини, перевезення ухилянтів до так званої перевалочної бази, супроводження до місця незаконного перетину, інструктаж та надання спецкостюму для перетину кордону, зазначають у поліції.

фото поліції

Чоловікам видавали гідрокостюм, в якому вони перепливали до кордонів Румунії. Речі плавців один з учасників злочинної групи в подальшому переправляв їх власникові. За свої послуги ділки брали 3000 доларів США.

фото дпсу

7 листопада поліцейські спільно з працівниками 27-го прикордонного загону затримали трьох фігурантів під час підготовки ухилянта до незаконного перетину кордону на відстані 500 метрів до держрубежа.

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За задумом ділків, перетинати кордон їхній "клієнт" мав річкою Тиса, глибина якої на сьогоднішній день сягає чотирьох метрів, зазначають у ДПСУ.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.