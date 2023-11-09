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В горах на Закарпатье 22 человека зависли на подъемнике: их спасали 2 часа

Станислав ПогориловЧетверг, 9 ноября 2023, 17:17
В горах на Закарпатье 22 человека зависли на подъемнике: их спасали 2 часа
Фото: ГСЧС

22 человека, в том числе 4 детей в четверг в течение 2 часов находились на 5-мтровой высоте на канатной дороге из-за сломанного подъемника.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Сегодня в пгт Межгорье Хустского района на высоте произошла аварийная остановка кресельного подъемника".

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Детали: Сообщается, что на канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник. В то время на подъемнике находилось 22 человека, среди которых 4 детей.

 

В течение двух часов чрезвычайники спасли всех людей, которые зависли над землей на пятиметровой высоте.

В медицинской помощи ни один турист не нуждался.

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Темы: чрезвычайное происшествиеЗакарпатье
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