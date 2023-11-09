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Гибель помощника Залужного: суд не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 15:02
Гибель помощника Залужного: суд не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру
фото прокуратуры

Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Суспільне"

Детали: По словам источника УП, судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.

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Как сообщает "Суспільне", подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. Его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание.

Издание отмечает, что статус подозреваемого для мужчины остается в силе. По данным УП, прокуратура готовит апелляцию на решение суда.

Что предшествовало: Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.

ВИДЕО ДНЯ

Государственное бюро расследований сообщило, что рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.

Предыстория: 

  • Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
  • Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
  • Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
  • Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • По данным МВД, мужчина, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.

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Темы: Залужныйчрезвычайное происшествиесуд
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