Гибель помощника Залужного: суд не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру

Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Суспільне"

Детали: По словам источника УП, судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.

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Как сообщает "Суспільне", подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. Его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание.

Издание отмечает, что статус подозреваемого для мужчины остается в силе. По данным УП, прокуратура готовит апелляцию на решение суда.

Что предшествовало: Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.

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Государственное бюро расследований сообщило, что рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.

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