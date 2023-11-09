Гибель помощника Залужного: суд не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру
Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, "Суспільне"
Детали: По словам источника УП, судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.
Как сообщает "Суспільне", подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. Его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание.
Издание отмечает, что статус подозреваемого для мужчины остается в силе. По данным УП, прокуратура готовит апелляцию на решение суда.
Что предшествовало: Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.
Государственное бюро расследований сообщило, что рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.
Предыстория:
- Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- По данным МВД, мужчина, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.