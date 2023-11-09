Украина попросила Францию сделать финальный шаг для усиления ПВО накануне зимы

Министерство обороны Украины призвало Францию сделать финальный шаг для усиления противовоздушной обороны накануне зимы и предоставить дополнительные боеприпасы.

Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на встречу руководства оборонного ведомства с парламентской делегацией Франции

Прямая речь заместителя министра обороны Станислава Гайдера: "Вы уже сделали невероятные вещи для Украины, но нам нужен совместный финальный шаг для усиления украинской ПВО".

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Детали: При этом он отметил, что предоставленные ранее Францией системы противовоздушной обороны укрепили украинские Вооруженные силы.

Также заместитель министра обороны Юрий Джигир указал, что Украина заинтересована в помощи Франции в тренировке украинских военных пилотов в течение следующего года. "Мы ценим вклад Франции и в более широкую подготовку украинских военных", - сказал он.

В свою очередь председатель комитета по европейским вопросам Национального собрания Франции, Пьер-Александр Англад сказал, что его страна "решительно и надолго стоит бок о бок с Украиной".

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По словам главы французской делегации, этот визит перед наступлением зимы является знаковым и свидетельствует, что "усталости от Украины не будет".

Что предшествовало: Перед этим министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что правительство Франции намерено дополнительно выделить в фонд поддержки Украины 200 миллионов евро, чтобы украинская армия имела возможность продолжить закупку французского оборудования.