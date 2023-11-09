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Україна попросила Францію зробити фінальний крок для підсилення ППО напередодні зими

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 листопада 2023, 18:12
Україна попросила Францію зробити фінальний крок для підсилення ППО напередодні зими
Фото: Getty Images

Міністерство оборони України закликало Францію зробити фінальний крок для підсилення протиповітряної оборони напередодні зими та надати додаткові боєприпаси.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на зустріч керівництва оборонного відомства з парламентською делегацією Франції

Пряма мова заступника міністра оборони Станіслава Гайдера: "Ви вже зробили неймовірні речі для України, але нам потрібен спільний фінальний крок для посилення української ППО".

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Деталі: При цьому він відзначив, що надані раніше Францією системи протиповітряної оборони зміцнили українські Збройні сили.

Також заступник міністра оборони Юрій Джигир вказав, що Україна зацікавлена у допомозі Франції у тренуванні українських військових пілотів протягом наступного року. "Ми цінуємо внесок Франції і у більш широку підготовку українських військових", - сказав він.

У свою чергу голова комітету з європейських питань Національних зборів Франції, П’єйр-Александр Англад сказав, що його країна "рішуче і надовго стоїть пліч-о-пліч з Україною".

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За словами глави французької делегації, цей візит перед настанням зими є знаковим і свідчить, що "втоми від України не буде".

Що було раніше: Перед цим міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що уряд Франції має намір додатково виділити у фонд підтримки України 200 мільйонів євро, щоб українська армія мала можливість продовжити закупівлю французького обладнання.

Теми: ФранціяУкраїнавійназброя
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