Французская компания Cybergun поставит Украине гранатометы и штурмовые винтовки
Французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 миллионов евро на поставку Украине вооружения, первые серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании
Детали: Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".
Соглашение предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, двух тысяч снайперских винтовок и 400 гранатометов.
Первые серийные поставки планируется начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта, при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.
Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.
Что предшествовало:
- В пятницу США объявили об отправке в Украину очередного пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.
- А Нидерланды пообещали выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.