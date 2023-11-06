Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Французская компания Cybergun поставит Украине гранатометы и штурмовые винтовки

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 14:58
Французская компания Cybergun поставит Украине гранатометы и штурмовые винтовки
Фото: Getty Images

Французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 миллионов евро на поставку Украине вооружения, первые серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании

Детали: Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".

Реклама:

Соглашение предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, двух тысяч снайперских винтовок и 400 гранатометов.

Первые серийные поставки планируется начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта, при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.

Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

Темы: оружиеУкраинаАваковФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
оружие
Украина надеется дожать Германию на передачу ракет Taurus
За октябрь россияне изготовили 115 высокоточных ракет, всего у них 870 - разведка
Кулеба: Если Запад не может выиграть эту войну, то какую он может?
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: