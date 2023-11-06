Французская компания Cybergun поставит Украине гранатометы и штурмовые винтовки

Французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 миллионов евро на поставку Украине вооружения, первые серийные поставки запланировано начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании

Детали: Рамочное соглашение было подписано между дочерней компанией Verney-Carron и украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт".

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Соглашение предусматривает поставку 10 тысяч штурмовых винтовок, двух тысяч снайперских винтовок и 400 гранатометов.

Первые серийные поставки планируется начать через 6 месяцев после подписания рамочного контракта, при условии, что Verney-Carron получит необходимые разрешения на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.

Процесс поставки продлится 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свои производственные мощности к необходимым объемам.

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