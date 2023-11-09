Блокирование границы с Украиной: польские чиновники и перевозчики не договорились

Встреча с представителями правительства Польши представителей польских перевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной для движения товаров, закончилась без договоренности после 3 часов переговоров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Трехчасовые переговоры между представителями польского правительства и перевозчиков закончилась без договоренностей и они настроены продолжить блокировать движение товаров через границу с Украиной.

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Один из представителей перевозчиков заявил, что они "не услышали никаких предложений, связанных со своими требованиями", тогда как еще один выразил надежду, что встреча станет толчком к тому, что эти требования выполнят.

Государственный секретарь Рафал Вебер сказал, что польское правительство не может по требованию перевозчиков восстановить требование разрешений для украинских перевозчиков, потому что это решение на уровне Брюсселя, и что Варшава пытается объединить вокруг себя другие страны для лоббирования в этом вопросе.

Он также заявил, что будет говорить с Киевом о восстановлении пустых полос на пунктах пропуска для грузовиков, которые возвращаются в Польшу, и об электронной очереди.

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Напомним: 9 ноября состоялся разговор украинского и польского министров инфраструктуры по блокированию границы польскими протестующими. По данным украинской стороны, сейчас с обеих сторон границы заблокированы более 20 тысяч транспортных средств.

Что предшествовало:

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему. Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Путь" к конфликту: почему польские дальнобойщики хотят заблокировать украинскую границу, а также в колонке "Почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков"