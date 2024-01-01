Силы обороны уничтожили уже более 360 тысяч оккупантов
Понедельник, 1 января 2024, 08:12
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 780 оккупантов, 18 артиллерийских систем и 6 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 360 010 (+780) человек,
- танков − 5 983 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 11 087 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 8 482 (+18) ед,
- РСЗО − 943 (+0) ед,
- средств ПВО − 625 (+2) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 657 (+66) ед,
- крылатых ракет − 1 709 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 330 (+38) ед,
- специальной техники − 1 277 (+9) ед.
Данные уточняются.