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Силы обороны уничтожили уже более 360 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 1 января 2024, 08:12
Силы обороны уничтожили уже более 360 тысяч оккупантов
Коробка из-под российского сухпая. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 780 оккупантов, 18 артиллерийских систем и 6 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 360 010 (+780) человек,
  • танков − 5 983 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 087 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 8 482 (+18) ед,
  • РСЗО − 943 (+0) ед,
  • средств ПВО − 625 (+2) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 657 (+66) ед,
  • крылатых ракет − 1 709 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 330 (+38) ед,
  • специальной техники − 1 277 (+9) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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