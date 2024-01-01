Захватчики заставляют население ВОТ ставить подписи за "кандидатуру" Путина - Сопротивление

На временного оккупированных территориях захватчики с помощью военных устроили сбор подписей у населения за "кандидатуру" российского диктатора Владимира Путина в выборах президента РФ.

Источник: ЦНС

Детали: Сообщается, что подписи собирают так называемые "волонтеры", которые обходят дома местных в сопровождении российских военных.

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По данным ЦНС, однако несмотря на принудительность процесса, организацию сбора среди работников "госучреждений", пока враг собрал лишь 5 тыс. подписей.

Украинцам на временно оккупированных территориях советуют игнорировать "инициативы" оккупантов и не участвовать в "выборах" и по возможности не открывать двери российским гастролерам.

Что предшествовало: В декабре 2023 года британская разведка рассказывала, как Россия собирается проводить "выборы" президента РФ 15 - 17 марта 2024 года на оккупированных территориях Украины.

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Ведомство констатировало, что, как и в случае с региональными выборами в сентябре 2023 года, голосование на президентских "выборах" в подконтрольных РФ украинских регионах не будет ни свободным, ни честным.

Разведка добавила, что российские оккупационные власти почти наверняка рассматривают достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку хотят придать ощущение легитимности вторжению РФ.