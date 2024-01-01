Защитники на Днепропетровщине уничтожили управляемую ракету Х-59
Понедельник, 1 января 2024, 18:03
В Днепропетровской области подразделение воздушного командования "Восток" уничтожило управляемую авиационную ракету захватчиков Х-59.
Источник: ПК "Восток" в Facebook
Дословно: "В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".
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Что предшествовало: Воздушные силы в 16:54 сообщали о движении ракеты оккупантов в направлении Днепра.