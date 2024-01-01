В Авдеевке россияне убили 73-летнюю женщину, на Новый год уже 3 жертвы в Донецкой области
В Авдеевке в результате вражеского обстрела в понедельник погибла 73-летняя местная жительница.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Дословно: "73-летняя женщина погибла от российского снаряда в Авдеевке.
Около 16 часов враг обстрелял город из артиллерии, попал в частный сектор. Местная жительница получила ранения и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти".
Детали: Перед этим Филашкин сообщал, что сразу после полуночи в новогоднюю ночь россияне обстреляли из артиллерии Орловку, а на утро – Очеретино. В результате обстрелов один человек погиб и один получил ранения. Снарядами повреждены по меньшей мере 3 частных дома.
Позже председатель ОГА сообщал о еще одном погибшем в Донецкой области – россияне обстреляли из артиллерии Южное Торецкой громады и убили 65-летнего мужчину.