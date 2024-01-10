Оккупанты ударили ракетами по Харькову, девять пострадавших

Вечером 10 января оккупанты ударили ракетами по Харькову, шесть человек пострадали.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области – находитесь в укрытиях!"

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Обновлено: В 22:54 Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова, предварительно, ракетами С-300.

Имеются повреждения гражданского объекта. По данным Терехова, высока вероятность, что внутри здания пострадали люди. Есть возгорание авто на стоянке.

Позже глава ОВА сообщил, что, по предварительным данным, в результате вражеского удара 6 человек пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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В 23:17 количество пострадавших возросло до девяти человек.

Полиция Харьковской области сообщила, что все пострадавшие – гражданские. Среди пострадавших – двое в тяжелом состоянии.