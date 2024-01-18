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Комитет защиты журналистов призвал украинские власти расследовать инциденты с Николовым и Bihus.info

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 января 2024, 23:11
Комитет защиты журналистов призвал украинские власти расследовать инциденты с Николовым и Bihus.info
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Комитет защиты журналистов призвал украинские власти провести расследование по угрозам журналисту Юрию Николову и слежке за командой Bihus.info и привлечь виновных к ответственности.

Источник: заявление Комитета

Прямая речь координаторки Комитета Гульнозы Саид: "Украинские власти должны провести быстрое и тщательное расследование словесных угроз журналисту Юрию Николову, а также слежку за журналистами Bihus.info, установить виновных и привлечь их к ответственности".

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Детали: Координатор также отметила, что украинская журналистика во время военного положения должна "продолжать процветать, не боясь репрессий.

Предыстория:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.
  • Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
  • Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
  • Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой СБУ Василием Малюком, на нем обсудили слежку за журналистами Bihus.Info, о которой накануне появилась информация.

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Темы: СМИскандал
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