Спецоперация с участием 30 человек: Bihus.info рассказал, как следили за его сотрудниками

Журналисты Bihus.info провели расследование и узнали, как была организована слежка за командой проекта в загородном комплексе.

Источник: основатель проекта Денис Бигус на Youtube-канале Bihus.Info

Прямая речь: "Где-то в начале декабря мы бронируем конференцзал, беседку и мангал для шашлыков, 6 часов сауны на вечер и десяток номеров - все это бронируется в этнографическом комплексе "Украинское село".

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...Где-то 20-го декабря в комплекс приезжает странный персонаж. В первую очередь, его очень интересует ресторан. При этом интересует его не меню, а где стоят колонки, елка и др. А еще - он бронирует на 26 (декабря - ред.) абсолютно те же номера, что на 27 (декабря - ред.) бронируем мы. И сауну на 26 он тоже бронирует. Его не заинтересовал только конференцзал.

...26 декабря администрация заведения наблюдает самый странный корпоратив "офисных сотрудников". Офисными сотрудниками себя назвали гости. Компания угрюмых хмырей на 30 человек сидит в ресторане и замолкает каждый раз, когда заходит официант.

...Загнать три десятка человек, чтобы установить камеры в спальне. И я не сомневаюсь, что в сауне тоже.

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...Камеры в долб*ной спальне - всем. Большинство команды - девушки. Номера бронировались на них. Невозможно представить, что должно быть в головах тех конч*ных, которые проводили эту операцию, кто ее планировал и утверждал.

...Мои (работники Bihus.info - ред.) сейчас вспомнили, что видели в комнатах такие девайсы - коробочки, похожие на пожарную сигнализацию. Позавчера, когда мы прошлись по номерам, их там уже не было.

...В день когда мы заезжаем, большинство этой первичной технической команды выезжает, оставляет нам "подготовленные" номера и еще оставляет небольшую оперативную группу. Оперативная группа шарится по территории, тихерят наружную съемку и так далее.

На следующий день, 28 декабря, мы утром сдаем номера и выезжаем. Сразу после того, как мы выехали, в комплекс приходит еще один х*р и снова бронирует все наши номера и сауну. На такое количество забронированных номеров приезжает всего пару гостей, но они берут ключи от всех номеров, чтобы поснимать установленные камеры

Но главное - часть номеров уже были кем-то заняты. Они не смогли в них сразу попасть и забронировали их лишь на (дату - ред.) через 4 дня.

Таким образом, 4 дня эти долбо*бы снимали жизнь совершенно посторонних людей, и в сауне тоже".

Предыстория: