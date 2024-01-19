Спецоперація за участі 30 людей: Bihus.info розповів, як стежили за його працівниками

Журналісти Bihus.info провели розслідування і дізналися, як було організовано стеження за командою проєкту у заміському комплексі.

Джерело: засновник проєкту Денис Бігус на Youtube-каналі Bihus.Info та Telegram-канал проєкту

Пряма мова: "Десь на початку грудня ми бронюємо конференцзал, альтанку і мангал для шашликів, 6 годин сауни на вечір і десяток номерів – все це бронюється в етнографічному комплексі "Українське село".

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…Десь 20-го грудня в комплекс приїжджає дивний персонаж. В першу чергу, його дуже цікавить ресторан. При цьому цікавить його не меню, а де стоять колонки, ялинка та ін. А ще – він бронює на 26 (грудня - ред.) абсолютно ті самі номери, що на 27 (грудня - ред.) бронюємо ми. І сауну на 26 він теж бронює. Його не зацікавив тільки конференцзал.

…26 грудня адміністрація закладу спостерігає найдивніший корпоратив "офісних співробітників". Офісними співробітниками себе назвали гості. Компанія похмурих хмирів на 30 людей сидить у ресторані і замовкає кожного разу, коли заходить офіціант.

…Загнати три десятки людей, щоб встановити камери в спальні. І я не сумніваюсь, що у сауні теж.

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…Камери в довб*ній спальні – всім. Більшість команди – дівчата. Номери бронювалися на них. Неможливо уявити, що має бути в головах тих конч*них, які проводили цю операцію, хто її планував та затверджував.

…Мої (працівники Bihus.info - ред.) нині згадали, що бачили в кімнатах такі девайси – коробочки, схожі на пожежну сигналізацію. Позавчора, коли ми пройшлись по номерах, їх там вже не було.

…В день коли ми заїжджаємо, більшість цієї первинної технічної команди виїжджає, лишає нам "підготовлені" номери і ще лишає невеличку оперативну групу. Оперативна група шариться територією, тихерить наружну зйомку і так далі.

Наступного дня, 28 грудня, ми зранку здаємо номери і виїжджаємо. Відразу після того, як ми виїхали, у комплекс приходить ще один х*р і знову бронює всі наші номери і сауну. На таку кількість заброньованих номерів приїжджає лише пару гостей, але вони беруть ключі від всіх номерів, щоб познімати встановлені камери

Але головне – частина номерів вже були кимось зайняті. Вони не змогли в них одразу потрапити і забронювали їх лише на (дату - ред.) через 4 дні.

Таким чином, 4 дні ці довбой*би фільмували життя абсолютно сторонніх людей, і в сауні теж".

Передісторія: