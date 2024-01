Президент Литвы после удара РФ: Украине нужно немедленно передать больше систем ПВО

Президент Литвы Гитанас Науседа после массированного ракетного обстрела Россией 2 января призвал западных партнеров немедленного передать Украине больше систем ПВО.

Источник: Науседа в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Гибель гражданских, разрушения и терроризм Кремля продолжаются. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно!"

Реклама:

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD