Президент Литвы после удара РФ: Украине нужно немедленно передать больше систем ПВО
Президент Литвы Гитанас Науседа после массированного ракетного обстрела Россией 2 января призвал западных партнеров немедленного передать Украине больше систем ПВО.
Источник: Науседа в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Гибель гражданских, разрушения и терроризм Кремля продолжаются. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно!"
Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024
Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.
Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD
Что предшествовало:
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.
- Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне во вторник утром запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.