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Президент Литвы после удара РФ: Украине нужно немедленно передать больше систем ПВО

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 14:39
Президент Литвы после удара РФ: Украине нужно немедленно передать больше систем ПВО
ГИТАНАС НАУСЕДА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Литвы Гитанас Науседа после массированного ракетного обстрела Россией 2 января призвал западных партнеров немедленного передать Украине больше систем ПВО.

Источник: Науседа в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Гибель гражданских, разрушения и терроризм Кремля продолжаются. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно!"

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Что предшествовало:

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  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.
  • Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне во вторник утром запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Темы: ЛитваУкраинаПВОвойна
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