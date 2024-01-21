Россияне запустили "Шахеды" с юга
Воскресенье, 21 января 2024, 23:53
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!".
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Обновлено: В 22:39 Воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике в районе города Днепр.
В 23:17 стало известно о движении ударных БпЛА по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Объявлена угроза для Кировоградской области.
В 23:50 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Черкасской области.
ВИДЕО ДНЯ
В 00.28 раздался отбой угрозы ударных БпЛА.
В 00.47 возникла угроза применения ударных БПЛА для Одесской области.