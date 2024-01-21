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Россияне запустили "Шахеды" с юга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 января 2024, 23:53
Россияне запустили Шахеды с юга
"Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!".

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Обновлено: В 22:39 Воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике в районе города Днепр.

В 23:17 стало известно о движении ударных БпЛА по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Объявлена угроза для Кировоградской области.

В 23:50 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Черкасской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.28 раздался отбой угрозы ударных БпЛА.

В 00.47 возникла угроза применения ударных БПЛА для Одесской области.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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