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Россияне заявляют о сбитых "воздушных целях" на подлете к Белгороду

Ольга ГлущенкоСреда, 3 января 2024, 05:30
Россияне заявляют о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Утром 3 января белгородский губернатор заявил, что над областью якобы было сбито "несколько воздушных целей".

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в TelegramМинистерство обороны России

Прямая речь: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.

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Информации о последствиях на текущий момент нет".

Обновление: Позже Минобороны России заявило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 6 ракет ТРК "Точка-У" и 6 ракет РСЗО "Ольха".

Темы: беспилотникиРосcиявойна
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