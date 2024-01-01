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"Шахеды" на Киевщине: в двух районах повреждены дома и авто

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 января 2024, 20:29
Шахеды на Киевщине: в двух районах повреждены дома и авто
последствия атаки "Шахедов" на Киевщину 1 января, фото: полиция Киевщины

Во время атаки россиян "Шахедами" в понедельник днем в двух районах Киевской области повреждены 4 частных дома и 4 легковых автомобиля.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

последствия атаки
последствия атаки "Шахедов" на Киевщину 1 января, все фото: полиция Киевщины

Дословно: "Тревога в области объявлялась в течение первого дня нового года трижды. Последняя длилась почти 2,5 часа из-за очередной атаки вражеских БПЛА.

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В течение этого времени на Киевщине работала ПВО. Благодаря эффективной работе наших защитников по вражеским целям, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет.

В то же время, зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов области. Сейчас уже известно о повреждении 4 частных домов и 4 легковых автомобилей. Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы".

 

Детали: Глава ОГА добавил, что жертв и пострадавших нет. Жителям поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь.

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Что предшествовало: В Киеве и области в понедельник днем объявляли воздушную тревогу из-за вражеских ударных БПЛА, работала противовоздушная оборона.

Позже Воздушные силы сообщили, что во время атаки "Шахедами" по Украине после обеда в понедельник было уничтожено 9 из 10 вражеских беспилотников.

Темы: Киевская областьбеспилотникивойна
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